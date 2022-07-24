Число раненых в Киевском районе Донецка возросло до пяти

Число раненых сегодня в Киевском районе Донецка возросло до пяти. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны.

- При обстреле Киевского района Донецка украинскими боевиками по ул. Артема ранена девушка 1995 г.р., доставлена в ГБ №20, женщина 1975 г.р. на остановке по Киевскому проспекту, доставлена в РТЦ. Также ранение получила женщина 1939 г.р. у себя в квартире по проспекту Киевскому. По Киевскому проспекту при обстреле ВФУ ранения получили еще двое мирных жителей: мужчина 1941 г.р. и мужчина 1988 г.р., - говорится в сводке штаба.

По данным СЦКК, украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 355 боеприпасов. В результате один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке - ранены.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - призвали горожан в Штабе теробороны.