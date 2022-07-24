Силы русской коалиции подавили огневую точку ВСУ под Красногоровкой

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С начала суток силы русской коалиции подавили одну огневую точку ВСУ под Красногоровкой. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена одна установка РСЗО БМ-21 «Град». Также подавлена огневая точка противника в районе населенного пункта Красногоровка, - рассказал Эдуард Александрович.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки 46 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 344 боеприпаса. Под вражеским огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Гольмовского, Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Новоселовки, Яковлевки, Ясиноватой, Спартака, Макеевки, Старомихайловки и Еленовки.

За прошедшие сутки в ДНР один мирный житель погиб, еще трое, в том числе подросток 2005 г.р. с ранее освобожденной Владимировки, – ранены.

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