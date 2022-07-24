ВФУ продолжают наносить удары по жилым кварталам прифронтовой Ясиноватой (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Ясиноватой обезвредили 83 противопехотные мины типа «Лепесток», которые Украина разбросала по городу с помощью реактивной артиллерии. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— Сегодня специальные службы обезвредили ещё 83 противопехотные мины типа «Лепесток», которые Украина разбросала с помощью реактивной артиллерии по городу Ясиноватая. Уже удалось выявить и обезвредить более 200 мин в городе. Процесс разминирования будет продолжен, — уточнил мэр города.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Украины нанесли удар по Ясиноватой. Огонь велся с позиций, расположенных в Авдеевке. В результате обстрела повреждения получил ряд домов по улицам Лесная и Садовая. За предыдущие сутки в результате обстрелов в Ясиноватой была ранена мирная жительница. Также повреждения получили дома по адресам: улица Гоголя, 22, 23 и улица Франко 42, 47.

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