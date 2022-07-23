Сотрудник ОБСЕ шпионил в ЛНР по зданию американской спецслужбы

Сотрудник ОБСЕ шпионил в Республике по заданию ЦРУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ЛНР занимался шпионажем по заданию Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики.

— Сотрудники МГБ ЛНР в ходе оперативно-следственных мероприятий установили, что сотрудник ОБСЕ Дмитрий Шабанов, занимавший должность ассистента по вопросам безопасности Стахановской передовой патрульной базы СММ, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР, — говорится в сообщении.

В МГБ ЛНР сообщили, что Шабанов был завербован в 2016 году бывшим сотрудником СБУ и резидентом ЦРУ на Украине Андреем Лукашенко. Полученные сведения он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ.

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело по статье 335 Уголовного кодекса ЛНР «Государственная измена».

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