В северном пригороде Донецка ранен мирный житель

Раненого доставили в железнодорожную больницу Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 23 июля, вооруженные формирования Украины нанесли артудар по Спартаку, что в северном пригороде Донецка. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- В поселке Спартак на улице Октябрьской ранен мирный житель1962 г.р., - говорится в сообщении штаба.

Пострадавшего доставили в железнодорожную больницу Донецка.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - обратились к дончанам в Штабе теробороны.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 301 боеприпас, в результате чего семь мирных жителей получили ранения. По информации СЦКК ДНР, огонь велся по шестнадцати населенным пунктам Республики: Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Широкая Балка и Ясиноватая.

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