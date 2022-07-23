В Талаковке и Гнутово водоснабжение появится в ближайшие дни

В Гнутово и Талаковке установили новые насосные агрегаты. Фото: t.me/dnronline

В населенных пунктах Талаковка и Гнутово коммунальные работники приступили к запуску водоснабжения. В ближайшие дни вода уже появится в квартирах местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Вода Донбасса».

— Специалистами филиала «Мариупольского ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» совместно со специалистами из Российской Федерации проводятся восстановительные работы на повысительных насосных станциях населенных пунктов Гнутово и Талаковка, — уточнили в сообщении.

Специалисты предприятия провели работы по замене порядка 30 метров трубы диаметром 110 мм от насосной станции к напорной линии, установили новые насосные агрегаты, а также присоединили их к существующим трубопроводам. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Восстановление данных насосных станций, при условии стабильной подачи электроэнергии, позволит обеспечить водой жителей населенных пунктов Гнутово и Талаковка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ атаковали Центрально-городской район Горловки

Стекла разбиты в администрации города и больнице, повреждено несколько домов (подробнее)