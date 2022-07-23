ВФУ атаковали Центрально-городской район Горловки

ВФУ атаковали жилые кварталы города. Фото: t.me/donetsk

Украинские вооруженные формирования открыли огонь по Центрально-городскому району Горловки. В результате обстрела прифронтового города повреждения получили дома на площади Кирова и еще двух улицах. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— Зафиксированы повреждения остекления в здании администрации города Горловка, повторно повреждено остекление в поликлинике Городской больницы № 1, а также жилых домов по ул. Курченко, 4, Зенитная, 15, — сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. — Также пострадали здания котельных № 44, № 116 в Центрально-Городском районе Горловки. К счастью, персонал не пострадал.

Также украинские боевики атаковали Ясиноватую. С позиций, расположенных в Авдеевке, они выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате обстрела пострадали дома по улицам Лесная и Садовая.

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