Общероссийский Народный фронт доставил бойцам-резервистам ДНР гумпомощь

Волонтеры Народного Фронта доставили гуманитарную помощь военнослужащим Народной милиции. Фото: скриншот из видео Народной милиции

Волонтеры Общероссийского народного фронта посетили военнослужащих 109 стрелкового батальона мобилизационного резерва 100 бригады. Активисты передали военнослужащим средства индивидуальной защиты, спальники, рации и другое. Об этом сообщили в Народной милиции.

— Бойцам-резервистам были доставлены средства индивидуальной бронезащиты: бронежилеты и шлема, различные средства наблюдения (зрительные трубы и тепловизоры), активные наушники, беспилотник, рации, а так же спальники. Всё это очень поможет бойцам в выполнении боевых задач и приблизит нашу общую победу, — отметили в сообщении.

Также волонтеры Народного фронта при поддержке Народной милиции ЛНР доставили строительные материалы в город Рубежное.

Напомним, что сегодня МЧС России передали в Луганск продукты питания в составе гуманитарного конвоя. Всего в столицу ЛНР прибыло 100 тонн муки. Это был уже 173 гуманитарный конвой, прибывший в Республику.

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