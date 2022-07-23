Общероссийский Народный фронт доставил бойцам-резервистам ДНР гумпомощь

Волонтеры Народного Фронта доставили гуманитарную помощь военнослужащим Народной милиции. Фото: скриншот из видео Народной милиции
Волонтеры Общероссийского народного фронта посетили военнослужащих 109 стрелкового батальона мобилизационного резерва 100 бригады. Активисты передали военнослужащим средства индивидуальной защиты, спальники, рации и другое. Об этом сообщили в Народной милиции.
— Бойцам-резервистам были доставлены средства индивидуальной бронезащиты: бронежилеты и шлема, различные средства наблюдения (зрительные трубы и тепловизоры), активные наушники, беспилотник, рации, а так же спальники. Всё это очень поможет бойцам в выполнении боевых задач и приблизит нашу общую победу, — отметили в сообщении.
Также волонтеры Народного фронта при поддержке Народной милиции ЛНР доставили строительные материалы в город Рубежное.
Напомним, что сегодня МЧС России передали в Луганск продукты питания в составе гуманитарного конвоя. Всего в столицу ЛНР прибыло 100 тонн муки. Это был уже 173 гуманитарный конвой, прибывший в Республику.
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