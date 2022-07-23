«Единая Россия» и общественное движение «Донецкая Республика» подписали соглашение о сотрудничестве

Денис Пушилин и Андрей Турчак подписали соглашение во время рабочего собрания ОД «Донецкая Республика» в Мариуполе. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

Секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Председатель общественного движения «Донецкая Республика» Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

— Активисты «Донецкой Республики» и «Единой России» сегодня делают общее дело. Вместе мы возвращаем мирную жизнь на Донбасс, пока наши ребята на передовой отстаивают свободу и независимость этой земли. И мы продолжим эту работу ради нашей общей цели - до победного конца! Донбасс и Россия – вместе и навсегда, — отметил Турчак.

На рабочем заседании общественного движения, во время которого было подписано соглашение, участники обсудили текущие задачи в рамках интеграционного взаимодействия с Российской Федерацией, в частности на уровне двустороннего политического диалога с политической партией «Единая Россия».

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