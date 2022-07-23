В результате обстрела Стаханова американскими ракетами HIMARS повреждено 13 домов, ясли-сад и колледж

Украинские боевики выпустили по Стаханову шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Фото: СЦКК ЛНР

Стали известны последствия удара вооруженных формирований Украины по городу Стаханов в ЛНР. Украинские боевики обстреляли населенный пункт с применением реактивной системы залпового огня М142 HIMARS, выпустив шесть ракет. В результате этого повреждено 13 жилых домов, ясли и колледж. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Всего противником выпущено 6 ракет M31 GMLRS из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. В результате обстрела повреждено 13 жилых домов, ясли-сад «Мальвина» и Стахановский политехнический колледж, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, ранее ВФУ нанесли удар по селу Хорошее в ЛНР. По населенному пункту выпустили три ракеты из американской РСЗО HIMARS.

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