Государственный комитет обороны ДНР определил порядок сноса зданий, поврежденных в результате боевых действий

Постановление Комитета обороны ДНР определило порядок сноса зданий, поврежденных из-за боевых действий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики опубликовал Постановление №162, которое установило порядок сноса зданий и сооружений, поврежденных в результате ведения боевых действий. Соответствующий документ опубликован на сайте Главы ДНР и председателя комитета обороны Дениса Пушилина.

— Документом установлено, что информация об объектах, подлежащих сносу, подлежит опубликованию на официальных сайтах местной администрации. Датой официального опубликования информации о сносе объекта считается дата опубликования такой информации на сайте местной администрации, — говорится в документе.

Кроме того, лица, имеющие права на такие здания, могут обратить в местную администрацию с пакетом документов, подтверждающие имущественные права. В дальнейшем эта информация учитывается при решении вопросов, связанных с компенсацией за утраченное жилье и (или) имущество лицам, пострадавшим из-за боевых действий.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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