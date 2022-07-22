Народный Совет ДНР и комитет Госдумы по промышленности и торговле подписали соглашение о сотрудничестве

Госдума и Народный совет ДНР планируют наладить сотрудничество в сфере промышленности и торговли. Фото: пресс-служба Народного совета ДНР

В столице Донецкой Народной Республики подписано соглашение о сотрудничестве между Народным Советом ДНР и комитетом Госдумы России по промышленности и торговле. Оно необходимо, чтобы гармонизировать законодательство и развивать совместный промышленный потенциал. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.

— В целях расширения всестороннего сотрудничества, в том числе по вопросам унификации законодательства в сфере промышленности и торговли, стороны договорились о расширении взаимодействия. Оно включает создание и развитие современной промышленной инфраструктуры и унификация законодательства, регулирующего защиту прав потребителей, — уточнили в сообщении.

В рамках соглашения запланировано создание совместных рабочих органов, организацию рабочих встреч, тематических площадок для обсуждения актуальных проблем. Также планируется обеспечение совместного производства конкурентоспособной промышленной продукции.

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