В ДНР наградили бойцов 11-го отдельного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач

Благодаря усилиям этих бойцов на северо-западном направлении от Попасной развивалось наступление. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин наградил сегодня военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Главы Республики, эти бойцы вместе с союзными войсками в сложных боях продвигались в северо-западном направлении от Попасной. Это благодаря их усилиям была взята Врубовка и проведен успешный штурм укрепрайона украинских боевиков. При этом военнослужащим удалось уничтожить значительное количество живой силы и техники противника.

- При выполнении боевого задания особо отличились военнослужащие 2-го мотострелкового батальона, танкового батальона, стрелкового батальона. Парни своей отвагой, мужеством и ежедневными подвигами приближают нашу победу, - отметил Глава ДНР.

Уточняется, что государственные награды из рук Дениса Пушилина получили 54 защитника Донбасса. Руководитель Республики отметил, что впереди предстоит пройти еще немало боев - за Славянск, Краматорск, Артемовск и другие русские города, где люди ждут своего освобождения.

- Уверен, военнослужащие с честью выполнят поставленные задачи, - подчеркнул Глава ДНР.

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