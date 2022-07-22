В ДНР отметили медалями саперов сводного отряда МЧС РФ

Пиротехников поблагодарили за отвагу и самоотверженность, которую они проявили в условиях, сопряженных с риском для жизни. Фото: МЧС ДНР

Заместитель главы МЧС ДНР Дмитрий Захаров вручил ведомственные награды - медали «За разминирование» - семерым пиротехникам сводного отряда МЧС РФ. Об этом проинформировала пресс-служба спасательного ведомства Республики.

Отмечается, что саперов поблагодарили за отвагу и самоотверженность, которую они проявили в условиях, сопряженных с риском для жизни, при обнаружении и обезвреживании неразорвавшихся снарядов и мин. К тому же, как отметили в министерстве, благодаря совместной работе с российскими специалистами скорость обследования и очистка местности от взрывоопасных предметов в Республике увеличилась в разы.

По словам одного из награжденных саперов, Константина Шваба, эта награда будет займет почетное место в его колодке наград.

- Мне очень приятно, что МЧС ДНР наградило меня данным знаком. Сапер - это смысл жизни. Я люблю свою работу и отношусь к ней трепетно, - говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что саперы продолжают разминировать территорию Ясиноватой от противопехотных мин «Лепесток», разбросанных по городу украинскими боевиками. На данный момент уже обнаружены и обезврежены более 150 их штук.

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