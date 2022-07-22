Два мирных жителя Ясиноватой пострадали в результате обстрела украинских войск

В момент обстрела люди находились на улице Франко Фото: Олег УКЛАДОВ

С самого утра украинские войска со своих позиций в Авдеевке ведут обстрел Ясиноватой. В направлении жилых кварталов города применяется артиллерия калибром 122-миллиметра и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате обстрелов по улице Франко были ранены 2 мирных жителя. Их анкетные данные предоставило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц - мужчины 1971 и женщины 1976 годов рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Ясиноватая, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения украинской армии вновь атаковали Горловку. Под огнем боевиков оказался поселок Гольмовский, где в результате обстрела были ранены несколько человек. Кроме того, украинскими снарядами перебит газопровод, повреждены здание школы и 5 жилых домов.

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