В ЛНР приступили к созданию избирательных участков для проведения референдума о вхождении в Россию

В Республике активисты организовали массовые пикеты в поддержку референдума. Фото: АГ Кировска

В Луганской Народной Республике откроют почти 500 участков для голосования на референдуме о вхождении государства в состав России. Об этом сообщил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.

Он отметил, что сейчас в Республике формируют состав наблюдателей.

- Началась работа по формированию состава наблюдателей избирательных участков, их всего 492 будет на территории ЛНР, - пояснил он.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили о планах создать штаб по подготовке к референдуму о вхождении Республики в состав России - в ответ на многочисленные запросы, поступающие от простых людей. Как отметил Алексей Карякин, работа в этом направлении уже ведется.

Тем временем в ДНР вопрос о вхождении в состав Российской Федерации рассмотрят после выхода на конституционные границы Республики. Об этом во время пресс-конференции заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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