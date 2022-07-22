В ДНР готовы предоставить рынки сбыта для предприятий освобожденной части Харьковской области

Денис Пушилин пояснил, что несмотря на все трудности, у ДНР все же больше опыта и возможностей, а значит, Республика окажет харьковчанам необходимое содействие. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Экономическое взаимодействие между ДНР и освобожденной частью Харьковской области начинает понемногу выстраиваться, уже намечены определенные планы. Об этом рассказал в эфире Первого телеканала Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Там необходимо запустить предприятия, и это у них в планах, но им нужны рынки сбыта. Мы готовы эти рынки сбыта предоставить. Продукция, которая будет там сейчас производиться, востребована на территории Донецкой Народной Республики, - отметил он.

Денис Пушилин пояснил, что несмотря на все трудности, которые имеются сейчас, у ДНР все же больше опыта и возможностей, а значит, Республика окажет харьковчанам необходимое содействие.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 июля власти Донецкой Народной Республики и Харьковской области подписали в Донецке совместное коммюнике. Стороны рассчитывают на долгое и плодотворное сотрудничество.

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