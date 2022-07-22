В результате обстрела ВСУ в Горловке повреждены школа и жилые дома, ранены жители

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Фото: t.me/gorlovka_admin

Сегодня днем подразделения украинской армии вновь атаковали Горловку. В результате обстрела в городе были ранены несколько человек. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что ранения получили 4 мирных жителя города.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении четырех гражданских лиц - мужчины 1950 года рождения и женщин 1943, 1948, 1935 годов рождения в результате обстрела ВФУ поселка Гольмовский населенного пункта Горловка, - заявили наблюдатели.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что в результате сегодняшнего обстрела в Горловке был перебит газопровод, повреждены здание школы и 5 жилых домов.

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