Освободительный марш продолжается Фото: Дмитрий СТЕШИН

За прошедшие сутки в ходе боев за Донбасс союзные войска русской коалиции уничтожили в общей сложности около семидесяти украинских боевиков и их вооружение. Об этом рассказали в армейских корпусах Донецкой и Луганской Народных Республик.

По словам заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, бойцы республиканской армии ликвидировали порядка 30 силовиков ВСУ. Кроме того, совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ были уничтожены семь единиц автомобильной техники и два бронетранспортера противника.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о результатах, достигнутых бойцами Луганской Народной Республики.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава, 4 бронетранспортера, 6 единиц автомобильной техники, 1 долговременная огневая точка, - проинформировал он.

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