Украинские боевики нанесли удар по селу Хорошее в ЛНР из американской установки HIMARS

Фрагмент корпуса ракеты (иллюстрация). Фото: СЦКК ЛНР

Украинские боевики ударили по селу Хорошее Славяносербского района ЛНР из американской реактивной установки залпового огня HIMARS. Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 03:00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (три ракеты), - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что освобождение всей территории Луганской Народной Республики от украинских силовиков еще не гарантирует полной безопасности ее жителям. Для этого армию противника необходимо отодвинуть от границ государства как можно дальше. Ведь у ВСУ есть силы и средства, которые способны поражать ЛНР с территорий еще не освобожденной части ДНР. Поэтому украинскую армию необходимо отодвинуть от границ Республики как минимум на 300 километров.

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