Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 июля 2022 5:58

ВСУ обстреляли Донецкий хлебозавод

В здании повреждено оборудование и испорчена готовая продукция
Ирина ДМИТРИЕВА
Пострадало не только здание завода, но и продукция

Пострадало не только здание завода, но и продукция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранним утром вооруженные формирования Украины обстреляли Донецкий хлебозавод. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Сегодня в 03:20 вражеские формирования нанесли удар по хлебозаводу в Кировском районе по улице Адыгейской, 13а. В здании повреждено остекление, посечено оборудование , испорчена готовая продукция, - написал мэр.

По словам градоначальника, информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и гражданским объектам Донецкой Народной Республики. Так, всего несколько дней назад под удар украинских боевиков попала Донецкая исправительная колония. К счастью, пострадавших среди сотрудников колонии и осужденных нет.

Чуть раньше очевидцы сообщали о прилетах в Киевском районе столицы недалеко от шахты Засядько. А в прифронтовом поселке Александровка на западе Донецка после прямого попадания повреждены несущая стена и перекрытие между этажами в здании местной школы. Пострадало также помещение поселковой администрации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Внимание, опасность: По территории Ясиноватой и Луганского в ДНР украинские боевики разбросали противопехотные мины

«Лепестки» были раскиданы с помощью реактивной артиллерии ВСУ (подробнее)