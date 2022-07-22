ВСУ обстреляли Донецкий хлебозавод

Пострадало не только здание завода, но и продукция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранним утром вооруженные формирования Украины обстреляли Донецкий хлебозавод. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Сегодня в 03:20 вражеские формирования нанесли удар по хлебозаводу в Кировском районе по улице Адыгейской, 13а. В здании повреждено остекление, посечено оборудование , испорчена готовая продукция, - написал мэр.

По словам градоначальника, информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и гражданским объектам Донецкой Народной Республики. Так, всего несколько дней назад под удар украинских боевиков попала Донецкая исправительная колония. К счастью, пострадавших среди сотрудников колонии и осужденных нет.

Чуть раньше очевидцы сообщали о прилетах в Киевском районе столицы недалеко от шахты Засядько. А в прифронтовом поселке Александровка на западе Донецка после прямого попадания повреждены несущая стена и перекрытие между этажами в здании местной школы. Пострадало также помещение поселковой администрации.

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