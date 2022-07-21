В поселке Еленовка под Донецком ранен мирный житель

Мужчина был госпитализирован в больницу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Еленовка под Донецком, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что в момент обстрела мирный житель находился на улице Крупской, где и получил ранение.

- В настоящее время он госпитализирован, - проинформировали военные.

Тем временем в Горловке число раненых возросло до 3 человек, еще один мирный житель скончался.

- В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб 1 человек и еще 7 мирных жителей получили ранения, - говорится в сообщении Штаба теробороны Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по ДНР более 400 снарядов за сутки: погибли трое и были ранены два мирных жителя. Среди пострадавших оказался 10-летний ребенок.

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