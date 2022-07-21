В Горловке скончался 19-летний парень, раненый при обстреле города

Смерть застала парня в его день рождения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раненый при обстреле мирный житель Горловки скончался до приезда врачей. Об этом сообщил руководитель администрации города Иван Приходько.

Он отметил, что погибшему было всего 19 лет. Смерть застала парня в его день рождения.

- К огромному сожалению, парень В. В. В., получивший ранение в поселке шахты имени Изотова, умер до приезда скорой помощи в свой день рождения. Ему было всего 19 лет, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив при этом, что нет прощения тем, кто бьет снарядами по мирным районам, уничтожая гражданское население.

Напомним, ранее сообщалось о ранении двух гражданских лиц - мужчин 1964 и 1992 годов рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Центрально-городского района Горловки. В момент обстрела пострадавшие находились на улице Остапенко.

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