В ДНР заявили о попытках узнать через соцсети личные данные участников боевых действий

На бланке указано Министерство обороны ДНР - такой структуры в Республике нет уже несколько лет. Фото: ШТО ДНР

В Штабе территориальной обороны ДНР заявили о попытках узнать через соцсети личные данные участников боевых действий. Бойцам ДНР предлагают заполнить заявку якобы для получения выплат.

- Внимание! Дезинформация! В сети неизвестные пишут гражданам ДНР. Предлагают участникам боевых действий заполнить заявку якобы для получения выплат в размере от 10 до 50 тысяч рублей. В частности, письма могут приходить со страниц активистов общественной организации «Молодая Республика», - сообщили в Штабе.

ШТО обратился к жителям с просьбой не реагировать на подобные сообщения и не давать о себе никакие личные данные.

- Будьте бдительны! Не передавайте свои личные данные злоумышленникам! Это может повредить вам и вашим близким, - подчеркнули Штабе территориальной обороны Республики.

На размещенном в соцсетях бланке указано Министерство обороны ДНР. Известно, что такой структуры в Республике нет уже несколько лет.

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