Глава ЛНР Леонид Пасечник получил медаль «За ратную доблесть» от Всероссийской организации «Боевое братство»

Людей наградили за проявленный героизм и самоотверженный труд при исполнении гражданского долга в условиях, которые сопряжены с риском для жизни. Фото: Администрация города Стаханова

Главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника наградили медалью «За ратную доблесть» от всероссийской организации «Боевое братство» - за проявленный героизм и самоотверженный труд при исполнении гражданского долга в условиях, которые сопряжены с риском для жизни. Кроме него, награды получили еще 36 сотрудников предприятий и служб, участвующих в восстановлении Республики. Об этом сообщают официальные источники.

В числе награжденных - электрогазосварщик Денис Ковалев, который получил тяжелое ранение и лишился ноги. Едва встав с больничной кровати, он стремится как можно быстрее вернуться к работе - обещает, что приступит к ней, как только пройдет протезирование и необходимую реабилитацию.

К сожалению, семь награжденных были удостоены медалей посмертно - это специалисты «Луганских коммуникаций», попавшие под обстрел в Попасной.

Часть удостоенных наград не смогли приехать на мероприятие лично, так как заняты сейчас благоустройством освобожденных территорий и запуском коммуникаций - электричества, газа, воды.

- В любом случае, спасибо всем за работу. Так держать. И вечная память нашим героям, тем, кто сложил голову за независимость и свободу нашей Республики и в сражениях, и в нашей гражданской работе, - сказал Глава ЛНР.

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