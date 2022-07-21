В ЛНР будет мягкий переход к обязательной сдаче выпускниками ЕГЭ

Иван Кусов отметил, что ЕГЭ открывает перед выпускниками школ широкий выбор российских вузов. Фото: ЛИЦ

Министерство образования и науки ЛНР обеспечит мягкий переход к обязательной сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками школ Республики. Об этом на совещании с педагогами в Луганске сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

Он отметил, что решение о сроках внедрения ЕГЭ в систему общего образования ЛНР пока не принято, при этом подготовка к этому должна проводиться.

- Обязательным в ближайшие несколько лет ЕГЭ не будет. Потому что это будет сильно несправедливо к ребятам. Думайте о том, как потихонечку встраивать в программы, как готовить педагогов, как общаться с родителями, детьми, чтобы не боялись. Будем всеми возможными силами помогать, чтобы это был такой мягкий переход, - сказал Кусов.

Министр добавил, что ЕГЭ открывает перед выпускниками школ широкий выбор российских вузов.

- ЕГЭ дает возможность сильно увеличить количество ребят из регионов в ведущих вузах. Если раньше Москва, Питер, все крупные вузы, были для своих, то сейчас спокойно из любого региона можно приехать, с хорошими результатами поступить, - пояснил министр.

Напомним, лишь 250 выпускников школ ЛНР сдали ЕГЭ в 2022 году.

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