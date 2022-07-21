В Донецке осудили на 16 лет водителя маршрутки за шпионаж в пользу Украины

Сергей Бешта был признан виновным в преступлениях, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный на 16 лет Сергей Бешта перевозил на территорию ДНР взрывчатые вещества и хранил их вместе с оружием в личном гараже. Мужчина также был наводчиком, передавая СБУ сведения о расположении военных объектов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Верховного Суда Республики.

Бешта занимался пассажирскими перевозками из ДНР на Украину и обратно. Был завербован и впоследствии стал передавать СБУ сведения о расположении военных объектов на территории ДНР при помощи фотосъемки.

Кроме того, мужчина по заданию иностранной разведки хранил в собственном гараже огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, чтобы затем использовать их для совершения преступлений на территории Республики. По данным следствия, осужденный прошел обучение у сотрудников СБУ и освоил навыки подрывника.

7 июля 2022 года Апелляционная палата Верховного Суда ДНР рассмотрела уголовное дело, предварительное следствие по которому проводило МГБ ДНР. Сергей Бешта был признан виновным в преступлениях, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса. Его приговорили к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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