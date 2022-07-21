В ДНР пояснили, что делать с украинскими трудовыми книжками жителям освобожденных территорий

Власти ДНР предписали признавать действительными трудовые книжки украинского образца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти ДНР предписали признавать действительными трудовые книжки украинского образца. Соответствующий указ № 391 был подписан Главой Республики Денисом Пушилиным.

В нем говорится, что трудовые книжки и вкладыши к ним, которые использовались раньше на освобожденных территориях Республики, являются действительными. По желанию работника ему могут оформить трудовую книжку республиканского образца. Однако отсутствие оной у соискателя не является причиной для отказа ему в трудоустройстве. В таком случае потенциальному работнику необходимо написать объяснительную о причинах отсутствия такого документа, а будущий работодатель выпишет ему новую трудовую.

В случае, когда работник не смог разорвать трудовые отношения с работодателем, зарегистрированным на Украине, такие отношения считаются прекращенными со дня издания Главой ДНР указа о создании местной администрации или включении конкретного населенного пункта в зону влияния городов и районов Республики. Местные работодатели обязаны принимать таких жителей с трудовыми книжками без записи об увольнении с последнего места работы.

Уточняется, что указ уже вступил в законную силу. Его действие распространяется на правоотношения, которые возникли с 3 марта 2022 года.

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