Жертвами обстрелов в ДНР стали еще 2 человека

От действий украинских силовиков страдают мирные люди
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В результате обстрела украинских боевиков в Куйбышевском районе Донецка получил ранение мирный житель. Инцидент произошел на улице Ялтинская. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там отметили, что в настоящее время медики оказывают пострадавшему медицинскую помощь.
Еще один случай ранения был зафиксирован в Ясиноватой.
- В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Куйбышева в Ясиноватой ранен мужчина, - проинформировал Штаб.
Жителей просят беречь себя и родных и не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежищ.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Горловке, в городе ранены двое мужчин. В момент обстрела оба мирных жителя находились в Центрально-городском районе на улице Остапенко.
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