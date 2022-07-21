В ЛНР завершают строительство крупнейшего в регионе комплекса по выращиванию свиней

Глава Республики Леонид Пасечник проинспектировал ход строительства. Фото: t.me/glava_lnr_info
Строительство крупнейшего в регионе свиноводческого комплекса, расположенного вблизи поселка Георгиевка Лутугинского района ЛНР, подходит к завершению. Об этом в ходе посещения строительной площадки заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Он поблагодарил российских инвесторов, которые, несмотря на военную обстановку, продолжили строительство этого уникального комплекса в Республике.
- Мы не забываем, что война рано или поздно закончится, и мы перейдем к мирной жизни, и нам нужны будут подобные предприятия, - сказал Леонид Пасечник.
По словам руководителя общества с ограниченной ответственностью «Агросфера» Виктора Нагороднего, новый свиноводческий комплекс будет ежегодно производить до 34 тысяч голов свиней.
- Это очень хорошая цифра, но на этом мы не останавливаемся, это только первый наш свинокомплекс, - говорит он.
Отметим, что строящаяся ферма рассчитана на полностью замкнутый цикл производства - от содержания животных до выращивания для них кормов. Все процессы будут автоматизированными и управляться с компьютера. Завершить строительство комплекса планируют уже к концу этого года.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
«Намолотили более 330 тысяч тонн зерна»: Аграрии рассказали, как продвигается уборочная кампания в ЛНР - 2022
Уборочная кампания в ЛНР - 2022 находится в самом разгаре (подробнее)