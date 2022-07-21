ВСУ нанесли удар по Горловке, ранены двое мужчин

Последствия обстрела Центрально-городского района Горловки. Фото: администрация города

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Горловке, в городе ранены двое мужчин. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц - мужчин 1964 и 1992 годов рождения в результате обстрела ВФУ Центрально-городского района Горловки по адресу: улица Остапенко, 56, - проинформировали там.

Сообщается также, что в городе поврежден ряд жилых домов и управление образования на проспекте Победы, улицах Остапенко и Руднева. Кроме того, обесточены 26 трансформаторных подстанций, из-за чего без энергоснабжения осттались поселок Короленко, микрорайон «245 квартал», проспекты Ленина и Победы.

Тем временем в Донецке под обстрелами ВСУ оказались Кировский и Петровский районы столицы. В первом зафиксированы разрушения ряда частных домов на улице Приозерная и Красная Заря.

- В Петровском районе в результате боевых действий обесточены 12 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения остаются 1250 абонентов поселка Александровка, - сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

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