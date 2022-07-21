В Ясиноватой саперы обезвредили более 150 украинских противопехотных мин

Такие мины изготовлены в пластиковом корпусе, металла в них совсем немного, что значительно затрудняет процесс разминирования. Фото: МЧС ДНР

Саперы продолжают разминировать территорию Ясиноватой от противопехотных мин «Лепесток», разбросанных по городу украинскими боевиками. На данный момент уже обнаружены и обезврежены более 150 единиц опасных боеприпасов. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Как рассказали в ведомстве, такие мины изготовлены в пластиковом корпусе, металла в них совсем немного, что значительно затрудняет процесс разминирования. К тому же, зеленый и темно-коричневый цвет делает их практически незаметными в траве и на местности.

- Работают саперы в специальных защитных костюмах, вес которых достигает 40 кг, по одному на участке, меняясь каждые полчаса. Это связано с техникой безопасности, - говорят в министерстве.

Найденные мины обезвреживают прямо на месте.

По словам главы местной администрации Дмитрия Шевченко, саперы МЧС трудятся в Ясиноватой почти каждый день.

- Это ведь не только разминирование. К большому сожалению, в результате обстрелов возникают пожары. МЧС работает системно, за что им большая благодарность, - говорит мэр города.

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