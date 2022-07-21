В ЛНР спасатели помогли водителю с инвалидностью достать его «Москвич» из оврага

На то, чтобы вытащить авто, у сотрудников МЧС ушло около получаса. Фото: МЧС ЛНР

В ЛНР спасатели помогли водителю с инвалидностью достать из оврага его легковой автомобиль. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Там уточнили, что водитель авто возвращался домой вместе с товарищем после отдыха на водоеме. Пытаясь заехать на возвышенность, он не справился с управлением, и «Москвич» мужчины съехал в кювет.

Помочь взялись сотрудники дежурного караула государственной пожарно-спасательной части №8 Свердловска, которые направились к месту вызова - в поселок Ленинский.

- С помощью буксировочного троса спасатели отбуксировали машину на ровный участок дороги, - пояснили в МЧС ЛНР.

В ведомстве уточнили, что ни сам водитель машины, ни пассажир не пострадали. Вся операция по буксировке авто заняла у спасателей около тридцати минут.

Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара в Рубежном погибли двое мужчин и ребенок. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

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