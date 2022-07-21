Внимание, опасность: По территории Ясиноватой и Луганского в ДНР украинские боевики разбросали противопехотные мины

Таких мин на вооружении ВСУ - миллионы штук. Фото: телеграм-канал Дмитрия Шевченко

Жителей города Ясиноватая и села Луганское в ДНР предупредили об опасности. По территории этих населенных пунктов украинские боевики разбросали противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Напоминаем, что некоторые населенные пункты Донецкой Народной Республики перенасыщены взрывоопасными предметами. Так, вооруженные формирования Украины разбросали противопехотные мины «Лепесток» по территории Ясиноватой и Луганского, - проинформировали военные.

По данным Штаба, в настоящее время специальные службы принимают все необходимые меры по разминированию данных территорий.

- Будьте внимательны и осторожны! При обнаружении взрывоопасного предмета звоните в МЧС и полицию! Телефон МЧС - «101», полиция - «102» - обратились к жителям Республики.

Напомним, 16 июля мины «Лепестки» обнаружили в железнодорожной части города Ясиноватая. Все специальные службы были оповещены, саперы занялись разминированием.

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