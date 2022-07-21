В поселке Луганское в ДНР ранен мужчина

Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Луганское Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из поселков Донецкой Народной Республики от обстрела ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в населенном пункте Луганское.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Пушкина в Луганском ранен мужчина, - проинформировали военные.

Тем временем стало известно, что украинские боевики со своих позиций в Авдеевке ведут обстрел жилых кварталов Ясиноватой с применением реактивной системы залпового огня «Град». В результате обстрела по улице Куйбышева загорелся дом.

А в Горловке от огня киевских силовиков пострадало домостроение по улице Плеханова.

Кроме того, вследствие массированных атак украинских войск в ДНР без энергоснабжения остаются почти 4 тысячи бытовых абонентов

- В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 3 795 бытовых абонентов, - сообщили в Министерстве угля и энергетики Республики.

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