В поселке Луганское в ДНР ранен мужчина

Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Луганское
Фото: Олег УКЛАДОВ
В одном из поселков Донецкой Народной Республики от обстрела ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в населенном пункте Луганское.
- В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Пушкина в Луганском ранен мужчина, - проинформировали военные.
Тем временем стало известно, что украинские боевики со своих позиций в Авдеевке ведут обстрел жилых кварталов Ясиноватой с применением реактивной системы залпового огня «Град». В результате обстрела по улице Куйбышева загорелся дом.
А в Горловке от огня киевских силовиков пострадало домостроение по улице Плеханова.
Кроме того, вследствие массированных атак украинских войск в ДНР без энергоснабжения остаются почти 4 тысячи бытовых абонентов
- В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 3 795 бытовых абонентов, - сообщили в Министерстве угля и энергетики Республики.
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