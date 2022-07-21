ВСУ выпустили по ДНР более 400 снарядов за сутки: погибли трое и были ранены два мирных жителя

Последствия обстрела поселка Александровка под Донецком. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 55 раз. За это время противник выпустил в ее направлении 409 боеприпасов. При это использовались реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибром 155, 152 и 122 мм, неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 мм, танковое вооружение и 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы пятнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский районы), Михайловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Новоселовка, Лозовое, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Еленовка и Доля, - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов погибли трое и были ранены два мирных жителя, в том числе ребенок 2012 года рождения.

Кроме того, снарядами ВФУ повреждены 34 дома и 6 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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