Украинские боевики сбросили взрывчатку с беспилотника на мирных жителей села Никольское под Волновахой

Пострадавшие доставлены в больницу Докучаевска Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские боевики ранили мирных жителей в селе Никольское Волновахского района. Теракт совершили с помощью беспилотника, посредством которого на людей сбросили взрывчатку. В результате взрыва пострадали два человека. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- ВФУ сбросили с БПЛА взрывчатку на мирных жителей Никольского. Ранения получили мужчина и женщина. Пострадавшие доставлены в больницу Докучаевска, - заявили там.

Отметим, вооруженные формирования Украины продолжают совершать огневые провокации на территории ДНР. Ранее в Штабе сообщили, что украинские войска атаковали населенный пункт Широкая Балка в пригороде Горловки авиационными неуправляемыми ракет, выпущенными с вертолета из Новгородского.

А в самой Горловке сегодня утром в результате обстрелов ВФУ погиб мирный житель, еще трое были ранены, в том числе ребенок.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке от обстрела ВСУ погиб главный инженер шахты «Трудовская»

Также в Александровке на юго-западе столицы обнаружен еще один погибший мирный житель (подробнее)