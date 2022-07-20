В ЛНР возобновили вакцинацию от коронавируса благодаря поставкам российской вакцины

Медики напоминают жителям, что прививка от COVID-19 - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике возобновили вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сделать прививку стало возможным благодаря поставкам бесплатной вакцины из России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Благодаря Российской Федерации в Республике возобновлена вакцинация, - отметили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что в данный момент эпидемическая ситуация в Республике благополучная, вспышки заболеваемости нет. На нынешний день выявленных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР насчитывалось 32 636. При этом выздоровели в общей сложности 29 127 человек, а 3 483 человека скончались ввиду осложнений, спровоцированных болезнью.

Тем временем прививочная кампания стартовала и в ДНР. Учреждения здравоохранения получили российские вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт», которые предназначены для профилактики коронавирусной инфекции. Медики напоминают жителям, что вакцинация от COVID-19 - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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