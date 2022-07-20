Акция «От сердца к сердцу»: Свыше 6 тонн гуманитарной помощи передано из России жителям Донецка, Макеевки и Шахтерска

Помощь передана пациентам больниц Донецка и Макеевки. Фото: Омбудсмен ДНР

Свыше шести тонн гуманитарной помощи передано в ДНР в рамках акции института омбудсмена России «От сердца к сердцу». Об этом сегодня сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

- В состав груза вошли технические средства реабилитации, одежда, подушки, одеяла, матрацы, продукты питания, бытовая химия, средства гигиены и другое. Самое необходимое — о чем просили люди. Помощь передана пациентам Республиканского травматологического центра и Республиканской детской клинической больницы в Донецке, Клинической Рудничной больницы в Макеевке, а также гражданам, проживающим в пункте временного размещения в Шахтерске. Представители омбудсмена РФ также планируют посетить Мариуполь, — сказано в сообщении.

Груз доставили представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В акции приняли участие Фонд поддержки и помощи детям им. Примакова, фонды «Планета» и «Возрождение и надежда». Помощь собрана согласно списку, который был сформирован при содействии омбудсмена ДНР.

Напомним, что 4 марта омбудсмены РФ, ДНР и ЛНР подписали соглашения о взаимопонимании, что открыло новые возможности для помощи жителям Республик Донбасса.

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