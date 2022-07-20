Абитуриенты из зон боев могут подавать в вузы ЛНР неполный пакет документов

Министр Иван Кусов дал советы ректорам вузов по приему абитуриентов с освобожденных районов. Фото: ЛИЦ

Абитуриенты из зон боевых действий могут подавать в вузы Республики неполный пакет документов. Об этом в ходе заседания Совета ректоров вузов ЛНР заявил министр образования и науки Республики Иван Кусов.

Он обратил внимание руководителей вузов на то, что в университетах должны быть созданы все необходимые условия для поступления или перевода на обучение жителей тех районов, где проводились боевые действия.

- Для тех, у кого были утеряны документы, нет возможности забрать документы из каких-то вузов, филиалов, которые были на тех территориях, то для этого специально работает комиссия в каждом университете, пишется заявление на имя ректора. Вуз рассматривает все возможные подтверждающие документы, которые можно найти, чтобы принять в университет. Ничего не следует опасаться. Нужно приходить и даже без документов подавать заявление на поступление, - сказал Кусов.

Он отметил, что вступительная кампания в высших учебных заведениях Республики проходит успешно.

- У нас много заявлений с исторических и новых территорий, что радует. Вузы достаточно крепкие. Пережили эти годы, сохраняя коллективы. В Республике в целом более 35 тысяч студентов. Это хороший показатель, - сказал министр.

Вступительная кампания в ЛНР продлится до 31 июля.

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