В Донецке от обстрела ВСУ погиб главный инженер шахты «Трудовская»

Последствия обстрелов сегодня Старомихайловки. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 20 июля, в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей – в поселке шахты «Трудовская» Петровского района и в поселке Александровка.

- В результате сегодняшнего артобстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погиб главный инженер шахты «Трудовская». Светлая память погибшему, соболезнования родным и близким, - сообщили в телеграм-канале Министерства угля и промышленности Республики.

Главный инженер, 1953 года рождения, погиб, когда шел с работы по улице Рационализаторов.

А в 16:40 в поселке Александровка по улице Школьная, 164 был обнаружен еще один погибший мужчина. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Это третья жертва обстрелов за день. Утром сообщалось о гибели жителя в Горловке. Еще трое горловчан получили ранения, в том числе 10-летний ребенок.

Также в Александровке на улице Ленина зафиксировано прямое попадание в местную школу. Еще пострадало здание поселковой администрации.

По данным СЦКК, всего за сегодняшний день по состоянию на 17:15 противник выпустил 263 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненая дончанка Анастасия ДЗЮБА: Во время обстрела все разбежались – меня спас сотрудник ГАИ

Молодую маму ранило, когда она стояла в очереди за водой на улице Бирюзова (подробнее)