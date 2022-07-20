От артиллерийского обстрела ВСУ погиб житель Петровского района Донецка

Последствия прямого попадания в школу в Александровке. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 20 июля, в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель в поселке шахты Трудовская на западе Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о гибели гражданского лица - мужчины 1953 года рождения в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка по адресу: улица Рационализаторов, 36, - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о гибели мирного жителя в Горловке.

Про данным СЦКК, украинские боевики несколько раз обстреляли Петровку со стороны Красногоровки из 155-миллиметровых гаубиц НАТОвского образца. Было выпущено 15 снарядов.

Также под огонь ВСУ попал поселок Александровка на юго-западе столицы. В результате на улице Ленина зафиксировано прямое попадание в местную школу. Еще пострадало здание поселковой администрации.

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