В ЛНР с учетом освобожденных территорий за полгода родилось свыше двух с половиной тысячи детей

Отделы записей актов гражданского состояния (ЗАГС) ЛНР в первом полугодии 2022 года зарегистрировали более 2 тысяч браков и свыше 2,5 тысячи рождений детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Республики.

- В ЛНР за I полугодие 2022 года отделами ЗАГС территориальных управлений юстиции Министерства юстиции ЛНР произведена государственная регистрация 2 522 рождений детей. В том числе на освобожденных от киевских силовиков территориях зарегистрировано 285 рождений. Также в Республике за этот период зарегистрировано 2 079 браков. Из них на освобожденных территориях – 27, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Минюст ЛНР открыл в освобожденных районах Республики 10 отделов ЗАГС.

- Услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния уже получают жители Старобельска, Сватово, Станицы Луганской, Беловодска, Белокуракино, Марковки, Мелового, Новоайдара, Новопскова и Троицкого, – уточнили в Министерстве юстиции.

За полгода в ЛНР зарегистрировали более 2 тысяч браков. Фото: Минюст ЛНР

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