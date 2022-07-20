Защитники Донбасса взяли Берестовое на подступах к Соледару

Берестовое имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения союзных сил в направлении Соледара и Артемовска. Фото: ШТО ДНР

Село Берестовое под Соледаром на севере ДНР освобождено от украинской оккупации. Об этом сообщили сегодня в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ освободила 255 населенных пунктов, включая Берестовое, — сказано в сообщении.

Известно, что Берестовое имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения союзных сил в направлении Соледара и Артемовска и выходу к трассе Северск-Артемовск. Также со стороны Берестового боевиками ВСУ велись обстрелы освобожденного Лисичанска.

Напомним, что защитники Донбасса за минувшие сутки уничтожили десятки украинских боевиков, бронированную технику и огневые точки ВСУ.

- Уничтожены две установки РСЗО БМ-21 «Град», бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов, - заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также были подавлены две огневые точки противника в окрестностях Авдеевки и поселка Невельское Ясиноватского района.

А защитники ЛНР уничтожили 26 человек личного состава ВСУ, 2 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы артиллерийского и зенитного-ракетного вооружения, 4 автомобиля.

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