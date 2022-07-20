Защитники Донбасса за сутки уничтожили десятки украинских боевиков, бронированную технику и огневые точки ВСУ

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за минувшие сутки уничтожили десятки украинских боевиков, бронированную технику и огневые точки ВСУ. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две установки РСЗО БМ-21 «Град», бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что также были подавлены две огневые точки противника в окрестностях Авдеевки и поселка Невельское Ясиноватского района.

Киевские силовики понесли потери и на линии фронта, где действуют защитники ЛНР.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 26 человек личного состава, 2 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы артиллерийского и зенитного-ракетного вооружения, 4 единицы автомобильной техники, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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