С 1 июля права и обязанности «Лугакома» были переданы МКС. Фото: МКС

Стоимость звонков по мобильной связи из ЛНР в Россию с 1 августа снизится до 3 рублей за минуту разговора без платы за соединение. Об этом сообщил республиканский оператор мобильной связи МКС (бывший «Лугаком»).

- С 1 августа снижается стоимость звонков в Россию, и будет составлять 3 руб./мин. без платы за соединение, - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что оператором планируются изменения в стоимости на другие международные направления.

Ранее стоимость звонков в Российскую Федерацию для абонентов «Лугаком» составляла 5 руб. за минуту разговора.

Напомним, с 1 июля права и обязанности «Лугакома» были переданы ООО «Мобильные коммуникационные системы». Новый республиканский оператор мобильной связи запустил новый сайт. В пресс-службе МКС сообщили, что сайт lugacom.com больше обновляться не будет.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Карякин: Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ докажет мировому сообществу приверженность Республики выбору, сделанному в 2014 году

Общественная палата ЛНР предложила создать общественный штаб по подготовке к референдуму (подробнее)