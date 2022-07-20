Под огнем украинских боевиков за сутки оказались 13 населенных пунктов ДНР

В Донецке ни один день не проходит без обстрелов, пострадавших и разрушений. Фото: НМ ДНР

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по 13 населенным пунктам ДНР, выпустив 437 снарядов и мины. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 122 мм.

На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Михайловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Новоселовка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного гражданского лица в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены 9 домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры .

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