В Горловке утром в результате обстрелов ВСУ погиб мирный житель, еще трое ранены

В Горловке ни один день не проходит без обстрелов, пострадавших и разрушений. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 20 июля, с самого утра Горловка находится под прицельным огнем украинских бандформирований. В результате обстрелов погиб мирный житель, еще трое ранены. В том числе один ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Вследствие вооруженной агрессии украинских неонацистов погиб мирный житель поселка Румянцево в Калининском районе. Вечная память невинно убиенному, чью жизнь оборвали укронацистские нелюди. Увы, у нас еще трое раненых, в том числе один ребенок, - заявил Приходько.

Он также сообщил, что в результате вражеской атаки в поселке машиностроительного завода им. С. М. Кирова (Центрально-Городской район) зафиксированы многочисленные разрушения жилого фонда.

В двухэтажном доме по адресу: ул. Кузнецова-Зубарева, 10а выбиты окна, выбиты двери подъезда, перебита система отопления, повреждена кровля.

В доме по адресу: ул. Кузнецова-Зубарева, 10б повреждены окна, кровля, двери. Повреждены дома по адресам: ул. Чернышевского, 23/3, Чернышевского, 23/2.

Сведения о повреждениях жилого фонда Горловки продолжают поступать.

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