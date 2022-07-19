Спикер парламента ДНР Владимир Бидевка: Киев не в том положении, чтобы выдвигать условия для переговоров с Москвой

«Говорящие лица» с экранов продолжают окунать людей в иллюзию каких-то успехов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Попытки Киева ставить условия для переговоров с Москвой - пустые слова, а судьба Украины предрешена. Такое мнение Донецкому агентству новостей выразил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Forbes Украина», что Киев готов будет вести переговоры с Москвой только после «поражения РФ на поле битвы».

- В реальности же Киев совсем не в том положении, чтобы в принципе выдвигать какие-либо условия. И переговоры ему совершенно не нужны, поскольку украинским власть имущим поставлены другие задачи. Поэтому бросить пару громких, но совершенно пустых фраз - это, пожалуй, все, что сейчас могут украинские чиновники, - сказал Владимир Бидевка, добавив, что реальное положение украинских вооруженных формирований на полях сражений, как и власти - печальное.

- Понимая, что участь Украины предрешена, но все еще боясь пойти наперекор наставлению «воевать до последнего украинца», «говорящие лица» с экранов продолжают окунать людей в иллюзию каких-то успехов, - заключил спикер парламента.

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