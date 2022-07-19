Силы русской коалиции освободили еще один населенный пункт ДНР

Под контроль Донецка перешло село Старомайорское на западе Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское, - говорится в сообщении штаба.

Напомним, что за прошедшие сутки территория Республики подверглась обстрелам со стороны ВСУ 59 раз. За это время противник выпустил в ее направлении почти 400 боеприпасов. При этом использовались реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ствольная артиллерия калибром 155, 152 и 122 миллиметра, танковое вооружение и минометы.

По данным СЦКК, под огнем оказались: Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Байрак, Михайловка Доломитное, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка и Еленовка.

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